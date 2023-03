Pariano: "Necessario ammodernare i giochi dei giardini pubblici"

"Necessario un ammodernamento dei giochi dei giardini pubblici di Fabriano". A chiederlo con interpellanza il consigliere comunale Pino Pariano. "I parchi cittadini sono il luogo di ritrovo per eccellenza e rappresentano una risorsa importante per le famiglie che qui trascorrono molto tempo per permettere ai più piccoli di divertirsi all’aria aperta – afferma Pariano –. Per questo motivo ho presentato un’ interpellanza per chiedere all’ amministrazione di programmare le necessarie manutenzioni per i giochi già presenti e, naturalmente, riposizionare nuovi giochi negli spazi lasciati vuoti da quelli rimossi oramai da tanto tempo.

I parchi, sia in città che nelle frazioni - continua il consigliere Pariano - purtroppo si trovano attualmente in uno stato di trascuratezza e proprio per questo serve un’azione di manutenzione e di riqualificazione capace di riportarli a essere luoghi di attrazione".