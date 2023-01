Pariano: "Occhio al muro pericolante"

"Occhio al muro pericolante di via Castelvecchio". L’avvertimento arriva dal consigliere comunale Pino Pariano che ha presentato una interrogazione rivolta al sindaco Ghergo circa la mancata sicurezza nel percorrere via Castelvecchio, la quale, a detta di Pariano "dovrebbe essere percorribile in totale sicurezza, diritto dei cittadini inviolabile e necessario in una situazione di normalità".

"Faccio presente – sottolinea il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano – che il muro di cinta in Via Castelvecchio, oltre a presentare un grande buco che permette di vedere oltre il muro stesso, presenta una forte inclinazione. Infatti, è presente una grave lesione che, in caso di cedimento improvviso, potrebbe arrecare serio pericolo per l’incolumità pubblica. Attraverso questa interrogazione chiedo all’Amministrazione comunale di adoperarsi per la messa in sicurezza del muro". A chiedere di intervenire sono anche i residenti della zona, preoccupati per l’eventuale pericolosità del muro.