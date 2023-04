Pariano: "Palio, le varie Porte si trovano senza avere una sede"

Più attenzione alle associazioni cittadine, in primis il Palio di San Giovanni Battista, che non hanno una sede fissa o idonea. A sollevare la questione è il consigliere di opposizione Pino Pariano. "All’amministrazione comunale interessano realmente le sorti del Palio di San Giovanni Battista? – chiede il consigliere che ha presentato un documento per ricordare al sindaco quello che veniva promesso in campagna elettorale –. Ricordo al primo cittadino che diceva che, in caso di vittoria, si sarebbe provveduto a fornire alle associazioni cittadine supporti necessari per operare nel migliore dei modi concedendo loro sedi, sale per conferenze e altro ancora. Da ben 29 anni – aggiunge Pariano - l’intera città è sempre più coinvolta nel Palio di San Giovanni Battista e grazie al faticoso lavoro dei portaioli volontari, i fabrianesi hanno riscoperto la bellezza della città che mai come durante le giornate del Palio risulta aperta e attrattiva. Le Porte del Palio, ad oggi, non hanno delle sedi adatte dal momento che le stesse fungono da depositi dei materiali utilizzati per la manifestazione. Inoltre, le Porte devono pagare canoni di affitto che inevitabilmente incidono sulla crescita reale della manifestazione. Ecco perché - conclude Pariano - ho chiesto all’amministrazione di adoperarsi per trovare dei luoghi adatti, da dare in comodato d’uso, che possano fungere da sedi stabili per le Porte del Palio di San Giovanni Battista".