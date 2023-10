Pariano torna all’attacco:: "Natale, zero notizie, il Comune che fa?"

"Con l’avvicinarsi delle festività Natalizie, la nostra Amministrazione comunale non ha ancora presentato un cartellone di eventi e di iniziative per la valorizzazione e la promozione culturale e turistica della nostra città". Torna all’attacco della giunta Ghergo il consigliere di opposizione Pino Pariano. "Mentre altre città stanno già lavorando al cartellone degli eventi per consentire agli operatori del settore di organizzare e promuovere per tempo attività, a Fabriano non sono ancora state rese note le iniziative e gli eventi"