Parla Bialaszewski:: "Varese è in crisi?. Mi prendo la colpa"

La sconfitta casalinga con Trento ha fatto malissimo alla Pallacanestro Varese. Il club, che in questi giorni festeggia i dieci anni di partnership con Openjobmetis, ha gestito malissimo il finale di gara, vanificando il +8 di inizio quarto quarto. I biancorossi hanno fallito tre occasioni in serie, incassando il jumper decisivo di Hubb a dieci secondi dalla fine. "Fa male perché sarebbe bastato un tiro libero in più o un rimbalzo in più per cambiare il corso della partita. Sono tutte cose che servono per crescere e dobbiamo tirare su la testa, andare avanti e pensare alla sfida di mercoledì in FIBA Europe Cup" il commento di Tom Bialaszewski (nella foto).

Buone risposte sono arrivate da Cauley-Stein e dal solito McDermott, Hanlan è rimasto un po’ ai margini mentre la reazione di Tom Woldetensae ad un inizio di stagione deludente sono arrivate solo nel primo tempo. "L’ultima azione? Loro sono stati molto aggressivi, ma siamo riusciti a rimettere palla in gioco, cosa non scontata in queste situazioni. A quel punto il pallone è finito nelle mani di Cauley-Stein che, però, era praticamente a metà campo; ora non so di chi sia le responsabilità. Sicuramente analizzeremo la situazione, ma a prescindere io sono l’allenatore e quindi mia è la colpa" l’analisi del coach americano.

A.L.M.