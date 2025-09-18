Parla l’ad Giorgio Luzi: "Eccomi, non sono morto. Ma la strategia scelta è ben diversa dalla mia"

Giorgio Luzi, amministratore delegato di Conerobus (e al tempo stesso direttore generale di Ancona Servizi, la controllata multiservizi del Comune ed ex Ad di Anconambiente): che valore ha la sua presenza alla riunione con le banche in Comune l’altro ieri? "Significa che sono tornato e non sono morto. Volevo esserci e ho fatto di tutto, addirittura spostando una seduta della terapia a cui mi sto sottoponendo da qualche tempo, cosa non così facile. Ho seguito il senso della frase pronunciata da Alcide De Gasperi alla Conferenza di pace di Parigi nel 1946: ‘Tutto è contro di me, tranne la vostra personalissima cortesia...’ in cui mostrava la sua dignità davanti ai vincitori della guerra".

Tradotto, ha avuto la sensazione che si facessero delle cose senza il suo avallo? "Questo non glielo so dire, so invece che io per circa otto mesi non sono stato presente e adesso si sta delineando una strategia che non è la stessa che io avevo iniziato a pianificare alla fine del 2024".

Una strategia sbagliata quella applicata dai vertici di Conerobus? "Onestamente non glielo so dire se le cose sarebbero andate meglio o peggio con me presente, dico solo che alcune scelte sono diverse. Detto questo, sono convinto che il Piano industriale approvato la scorsa settimana rappresenti un buon lavoro, ma, lo ripeto, diverso dal mio".

Dove uguale e dove diverso, dottor Luzi? "Penso alla riduzione del personale e delle corse e l’idea che ci sarebbe stato un calo della bigliettazione, quando invece parlano di +170mila euro. Ripeto, il piano va bene, forse è troppo prudente. Adesso andiamo a negoziare con le banche e con i fornitori più pesanti".

Se il dialogo non dovesse andare a buon fine cosa potrebbe succedere? "L’alternativa è la composizione negoziata di crisi, uno scenario che nessuno vuole neppure immaginare".

Chi si prende meriti, onori, ma anche gli eventuali rischi futuri? "Mi metto in gioco, l’azienda la sto risanando io e mi assumo le mie responsabilità. Avremmo dovuto remare tutti dalla stessa parte e invece, in alcuni frangenti, mi sono sentito messo da parte".

A chi si riferisce, alla struttura tecnica, dirigenziale ed economica? "In generale, poi mi lasci dire che Gasparini è un tecnico molto preparato, ma non è un amministratore, lo stesso dicasi per tutto il pool finanziario".

Ha avuto modo di incontrare il socio di maggioranza, il comune di Ancona? "Certo, a loro, in una riunione di un paio di settimane fa, ho espresso la mia linea strategica futura e con loro la concorderò fino a quando svolgerò il ruolo di Amministratore delegato di Conerobus".

Intende mollare il suo incarico? "Non ho detto questo".

Intanto i sindacati hanno proclamato 4 ore di sciopero per il prossimo 24 settembre: cercherà il dialogo per fargli cambiare idea? "Li incontrerò certo, ma solo in via informale, dal momento dell’attivazione delle procedure di raffreddamento non c’è alcuna possibilità ufficiale di negoziare. Ecco perché gli incontri avvengono con la mediazione della prefettura. Con loro però mi voglio chiarire perché l’azienda sono i lavoratori prima di ogni altra cosa".

Concludiamo con l’anello filoviario: a che punto siamo? "Entro l’anno partiamo coi lavori e non servirà molto tempo. Il problema semmai sono i filobus da acquistare. Intanto andiamo avanti sia con la nuova rete filoviaria, ma anche con la rimodulazione con le ‘rotture di carico’ come già anticipato. Il mio sogno però resta un altro".

Cioè? "Passare ai mezzi alimentati a idrogeno".

