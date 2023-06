Parla l’ex ad Bassetti "Nuovi voli in ritardo, fermati dalla burocrazia Grande chance al Sanzio"

"I voli di continuità territoriale rappresentano un traguardo straordinario per le Marche. Ma è bene ricordare che facevano parte del piano industriale dell’aeroporto, che prevedeva di ripristinare i collegamenti per Roma e Milano e di aggiungere Napoli per bypassare l’Appennino. Il risultato raggiunto lo si deve ad una pluralità di soggetti, con in testa il governatore Francesco Acquaroli. Risultato che, tuttavia, diventa operativo in ritardo per via della burocrazia".

Torna a parlare l’ex amministratore delegato dell’Ancona International Airport Carmine Bassetti, ripercorrendo i passaggi fondamentali che hanno portato all’attivazione - dal primo ottobre - delle rotte da e per Roma Fiumicino e Milano Linate (due volte al giorno) e Napoli Capodichino (giornaliero) verso Ancona.

Lo fa dopo l’annuncio del parlamentare leghista Mirco Carloni, che aveva menzionato – in particolare – il lavoro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Per Bassetti, però, servono alcuni passi indietro. Anno 2020, pre-pandemia.

"Già allora avviammo la collaborazione con il Mit. In Commissione Trasporti abbiamo avuto ‘porte aperte’ grazie al senatore Mauro Coltorti che ha condiviso pienamente le analisi preliminari fatte per ottenere lo ‘status’ e le risorse – illustra il manager italo-canadese –. Era emerso come i finanziamenti per la continuità territoriale per la Regione Marche erano un traguardo raggiungibile visti i limiti nei collegamenti ai grandi centri nazionali, come fossimo equiparati ad un’isola. Non a caso, le uniche due regioni che la hanno sono Sicilia e Sardegna".

Per capirci: i capoluoghi principali devono essere raggiunti con mezzi diversi dagli aerei entro tre ore. Secondo step: "Ho riunito tutti attorno ad un tavolo – fa Bassetti –. Univpm con in testa il rettore Gian Luca Gregori, che ha prodotto e sottoscritto una serie di dati, le Ferrovie, il Pwc, Confindustria e la prof. Anna Masutti, presidente Rfi e ordinaria di diritto aerospaziale a Bologna, quale consulente ministeriale ed europea, sotto il coordinamento di Aia. La Regione ha dato un contributo enorme in termini politici, ma al Governo nazionale c’erano altri partiti e non erano così facile far passare le nostre richieste".

Fino al 10 dicembre 2021: ecco 6 milioni in Finanziaria concessi all’Enac per autorizzare la continuità territoriale. È fatta? No, è arrivata "la burocrazia che uccide", dice l’ex ad.

"Il Mit doveva mandare alla Commissione Dg Move la ratifica dei finanziamenti, affinché quei fondi non fossero considerati aiuti di Stato, ma vera e propria continuità territoriale per collegare regioni isolate dal punto di vista infrastrutturale ai grandi centri nazionali. I dossier sono arrivati subito sulla scrivania del dirigente ministeriale che interloquisce con la Comunità Europea, pronti e confezionati. Vi sono rimasti fino al 24 aprile 2022, più di cinque mesi – spiega -. Il presidente Acquaroli ha fatto di tutto per spingere. Io ero al Ministero ogni settimana: non c’era verso. Apprezzo molto quello che dice oggi Carloni, che per il darsi da fare del ministro Salvini la situazione finalmente si sia sbloccata (dopo quasi un anno, ndr). Ma non ci si dimentichi delle persone che hanno lavorato al risultato".

Bassetti, che ha avviato un importante fase di riqualificazione del Sanzio prima di lasciare ad ottobre 2022, sostiene che la continuità territoriale sarà "un importante valore aggiunto per le Marche".

Inoltre "consentirà di avere aerei basati, che rimangono sempre all’aeroporto, che potrebbero fare altri collegamenti oltre a Roma, Milano, Napoli: ad esempio i Balcani – la speranza di Bassetti –. Un’opportunità futura da cogliere per diventare un hub strategico per quell’area".

Giacomo Giampieri