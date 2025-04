Parole della Filosofia, c’è Ercolani

La rassegna ‘Le Parole della Filosofia’ di Ancona fin dai suoi esordi ha suscitato l’interesse del pubblico. Un interesse cresciuto con il passare degli anni. Lo dimostra l’ultima edizione, presentata pochi giorni fa.

Data l’elevato numero di richieste per partecipare agli incontri al Teatro Sperimentale, per la prima volta ci si può prenotare, utilizzando i relativi link.

Da registrare, purtroppo, una modifica del programma che doveva essere aperto domani con l’incontro con Carlo Galli ‘Identità e alterità: due concetti da rivedere’. Il politico e politologo, oltre che filosofo, Galli ha dovuto rimnadare l’appuntamento anconetano a data da destirarsi a causa di una indisposizione.

L’inaugurazione del festival, quindi, è affidata, mercoledì (ore 21) a Paolo Ercolani, che affronterà un tema decisamente attuale: "Intelligenza artificiale: umanità aumentata o altro dall’umano?". Per prenotarsi: https://www.eventbrite.it/e/festival-del-pensiero-plurale-2025-le-parole-della-filosofia-tickets-1334956453689?aff=oddtdtcreator.

Paolo Ercolani, nato a Roma nel 1972, è filosofo e docente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (di cui è anche membro del Consiglio esecutivo), oltre che saggista e conferenziere. I suoi libri e articoli scientifici sono stati pubblicati in inglese, tedesco e portoghese, oltre che in italiano. Allievo di Domenico Losurdo, studia da molti anni le evoluzioni della società liberale, con particolare riferimento alle tematiche tecnologiche e pedagogiche. È tra i fondatori e membro del comitato scientifico dell’Associazione internazionale "Filosofia in Movimento". È editorialista de "Il Resto del Carlino" e autore costante per "Rai Scuola", "Rai Filosofia" e "Rai Cultura".

Ospitato da alcuni dei Festival culturali più importanti d’Italia (tra i quali "Festival di filosofia", "Festival di letteratura", "Festival di Scienza e Filosofia", "Festival del pensiero plurale" e "Libropolis", di cui è anche membro del Comitato scientifico), partecipa a trasmissioni televisive sulla Rai e su La7.

Gli altri incontri previsti allo Sperimentale sono quelli con Diego Fusaro (‘Difendere chi siamo: identità e differenze’), il 6 maggio (https://www.eventbrite.it/e/festival-del-pensiero-plurale-2025-le-parole-della-filosofia-tickets-1334962271089?aff=oddtdtcreator), Oscar di Montigny e Chiara Baschetti (‘Nuovi Equilibri’), il 19 maggio (https://www.eventbrite.it/e/festival-del-pensiero-plurale-2025-le-parole-della-filosofia-tickets-1335041447909?aff=oddtdtcreator) e Ivano Dionigi (‘L’altro nella classicità’), il 7 giugno.