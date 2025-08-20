Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
"Parole di Faber", I Notturni in un omaggio a De Andrè
20 ago 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
"Parole di Faber", I Notturni in un omaggio a De Andrè

Agugliano omaggia il genio poetico di Fabrizio De André. Lo fa con lo spettacolo ‘Parole di Faber’ del gruppo I...

Il gruppo I Notturni protagonista questa sera

Per approfondire:

Agugliano omaggia il genio poetico di Fabrizio De André. Lo fa con lo spettacolo ‘Parole di Faber’ del gruppo I Notturni, un tributo al grande cantautore che stasera (ore 21.30) avrà come location il Teatro all’Aperto del Parco delle Querce. Si tratta di un concerto che non è solo musica, ma narrazione e memoria collettiva, in cui le canzoni del cantautore genovese tornano a vivere con tutta la loro forza poetica e civile. I Notturni, con la loro sensibilità e fedeltà al repertorio originale, proporranno i brani più amati e significativi, da "Bocca di rosa" a "Il pescatore", da "La canzone di Marinella" a "Creuza de mä". "Parole di Faber" è uno spettacolo da ascoltare con il cuore, pensato per chi conosce a memoria quei testi e per chi li scopre per la prima volta. Una serata di cultura popolare, impegno e bellezza pura. Un inno alla parola, alla musica e alla libertà di pensiero.

L’evento è organizzato da Comune, Amat e associazione La Guglia. I biglietti sono acquistabili su vivaticket.com oppure direttamente nella sede del concerto a partire dalle 20. Questi i prezzi: intero 15 euro; ridotto 12 euro (under 25 e soci dell’associazione La Guglia), super ridotto 5 euro (under 14).

