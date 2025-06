Parole e musica su Frida Kahlo alla Rotonda a Mare di Senigallia

Debutta domani sera (ore 21.30, ingresso gratuito) alla Rotonda a Mare di Senigallia ‘Amore e rivoluzione. Parole e musica su Frida Kahlo’. E’ la prima nazionale di uno spettacolo firmato da Paolo Logli, che vede in scena l’attore e doppiatore Luca Violini, il compositore e chitarrista Giovanni Seneca e la cantante e percussionista Anissa Gouizi. L’appuntamento, voluto dal Consiglio Regionale delle Marche con il patrocinio del Comune, porta in scena la figura di Frida Kahlo, icona eterna, simbolo indiscusso nel panorama artistico mondiale, una maestra di libertà e indipendenza contro gli stereotipi che inchiodavano la donna a pochi ruoli predefiniti.

Nel gennaio 1937 Lev Trockji, il padre della rivoluzione russa, in fuga dai sicari di Stalin, approda in Messico, dove ha ottenuto l’asilo politico. Sul molo ad attenderlo c’è la moglie di Diego Rivera, pittore e comunista, che si è battuto per ottenere quel lasciapassare, e che lo ospiterà per quasi due anni a casa sua. La moglie di Rivera è Frida Kahlo. Inizia così una storia di amore ed erotismo improbabile sulla carta (lui ha quasi 60 anni, lei meno di 30) che proseguirà fino al ‘39, quando Frida volerà prima a New York e poi a Parigi, per divenire un’icona della pittura mondiale. Sarà proprio Trockji a narrare la vita di Frida.