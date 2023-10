Parravicini oltre la caduta: "Palazzi e i più giovani avevano bisogno di minuti"

Lo sguardo è già alla prossima. L’uscita di scena dalla Coppa Italia di Serie C, nel derby lombardo con la Giana Erminio, non fa piacere ma era stato messo in conto al momento delle scelte di formazione. Fuori i titolari, dentro chi aveva necessità di giocare di più per provare ad entrare nelle rotazioni. Difficile trovare un feeling immediato in una squadra sperimentale, in cui il tecnico Francesco Parravicini ha provato a inserire Andrea Palazzi, centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Inter e poi passato per diverse esperienze in C tra cui l’ultima alla FeralpiSalò lo scorso anno. La Pro Sesto lo ha acquistato tra gli svincolati. "Non è stata una buona partita, ma l’obiettivo primario di questa gara era far fare dei minuti a chi è arrivato da poco - ha commentato Parravicini dopo il 3-1 subito dalla Giana -. Il traguardo è stato raggiunto perché chi non lo aveva fatto ha giocato. Ora pensiamo alla partita di sabato. Dispiace non aver passato il turno. Riposiamoci perché la sfida di campionato sarà molto importante".

Alle 16.15 scatterà infatti il calcio d’inizio della gara casalinga contro il Novara, penultimo nel girone A con tre punti e a cui manca ancora il successo in campionato dopo sei partite. "L’idea - spiega ancora Parravicini - è stata proprio quella di preservare alcuni giocatori in vista di sabato e far giocare chi non lo aveva fatto. Lo stesso Palazzi, essendo arrivato da poco, aveva bisogno di andare in campo. Ripeto: testa a sabato".

Mattia Todisco