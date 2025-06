Parte da Jesi "Palla al Centro", festival nazionale di teatro ragazzi

Sarà organizzato per la prima volta dal Teatro Giovani Teatro Pirata ‘Palla al Centro’, Festival nazionale di teatro ragazzi che si tiene ogni anno, a rotazione, tra Marche, Umbria e Abruzzo. Sedici spettacoli in quattro giorni, da martedì 24 a venerdì 27, ospitati a Jesi, Arcevia e Montecarotto.

C’è poi il progetto speciale ‘Lorenzo Lotto Teatro e Arte’ con I doni di Lucia’ alla Pinacoteca jesina, produzione Teatro Giovani Teatro Pirata, di e con Lucia Palozzi (24 e 26 giugno).

Il festival inaugura a Jesi con ‘Il sogno di Stella’ di Rosso Teatro, che racconta il superamento della paura notturna (Teatro Moriconi). A seguire, "Giocami. Storie di Diritti e Giocattoli Rotti" di Davide Calvaresi , che invita il pubblico a riflettere sulla responsabilità di difendere i diritti dei bambini (Pinacoteca ore 18). Con "Avventure straordinarie" di Proscenio Teatro il pubblico sarà parte integrante dell’azione (‘Moriconi’).

Il 25 si parte con "Love Letters. Lettere dal carcere" di Pietro Piva, su Gramsci (‘Moriconi’). Ispirato a ‘La Tempesta’ di Shakespeare è il "Circo Miranda" di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale (‘Pergolesi’). "Viva Garibaldi. Storia semiseria di un paese e dei suoi eroi!" di CREST ripercorre le vicende di chi contribuì fare l’Italia (‘Moriconi’).

Di libertà e amicizia parla "C.I.U.R.M.A.! Pendagli da Forca" di Sea Dogs Plus e Fontemaggiore (Montecarotto). Segue il debutto della nuova produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata, "Luna e Zenzero", tra marionette e ombre (Arcevia). Infine, l’anteprima di "Storie di Mamma Balena. Come Pinocchio ritrovò suo padre" di Dispari Teatro (Arcevia).

Il 26 spazio a "Lea. Un’altra giornata emozionante" di Fondazione Sipario Toscana, sul rapporto tra una madre e una figlia (‘Moriconi’), "From the Earth to the Moon. Dalla Terra alla Luna" di KanterStrasse e Teatrino dei Fondi, viaggio tra scienza e immaginazione (‘Pergolesi’), "Shamanika!" di Teatro Gioco Vita, sulla relazione tra finzione e realtà(‘Moriconi’), "Il Piccolo Principe" di Teatro Evento (Arcevia), e ‘Nel ripostiglio di Mastro Geppetto" di Armamaxa Teatro/PagineBianche Teatro (Montecarotto ).

Finale a Jesi con "Alfonsina Corridora", produzione Teatro al Quadrato e Tupamaros, sull’unica donna che corse il Giro d’Italia con gli uomini (‘Moriconi’) e "Cenerentola e la scarpetta di cristallo" del Teatro Verde (‘Pergolesi’).

"Palla al centro" aderisce alla campagna “Teatri di Pace -Chiamata alle arti” di Assitej Italia, raccolta fondi a favore di Save the Children e Emergency per il progetto Emergenza Gaza, coinvolgendo teatri e professionisti che dedicano il loro lavoro artistico all’infanzia e ai giovani.