Parte il conto alla rovescia per il Falcomics

Parte il conto alla rovescia per l’atteso Falcomics, il festival del mondo comics, fumetto e cultura pop che si terrà in città da venerdì 5 a domenica 7 maggio. Ieri l’organizzazione ha presentato in anteprima la mappa della manifestazione, con tutte le aree tematiche che per tre giorni regaleranno alle migliaia di visitatori la magia di un luogo fantastico, per oltre 60mila metri quadri, in una continuità di spazi e attrazioni dal parco Kennedy fino a piazza Mazzini. Il cuore pulsante di Falcomics sarà l’area commerciale tra mostra mercato e spazi tematici, in cui si muoveranno operatori commerciali e culturali da tutti i settori: comics, games, collezionismo, videogames, fantasy, narrativa, illustrazione, la Portobello’s road (con artisti locali), a cui poi si aggiungeranno spettacoli, doppiaggi, mostre, scuole di fumetto, contest, cosplay, kpop, cultura orientale e la nuovissima Music Alley, l’area dedicata alla musica nerd e fantasy. Ad arricchire il grande villaggio, i punti food con i sapori dei cinque continenti. Oltre agli ospiti già annunciati (Massimiliano Frezzato, Cristina D’Avena special guest del concerto della BimBumBam Cartoon Band, Chef Hiro, Paolo Barbieri e Massimo Lopez), saranno presenti anche prestigiosi fumettisti, esponenti dell’universo dei giochi da tavolo e digitali, doppiatori e cosplay. Tornerà anche ‘Anime Vocal Contest-Selection Tour!’, ovvero le preselezioni del ‘Sanremo Fantasy’, la cui finalissima si svolge ogni anno al Lucca Comics&Games. Falcomics sarà il primo appuntamento ufficiale di Cfc, la Comics Festival Community, rete dei festival del genere ideata dal direttore artistico Gianluca Del Carlo e promossa dalla Leg, Live Emotion Group. Confermate le principali collaborazioni, come quella con l’Università Politecnica delle Marche che – dall’anno accademico corrente – ha avviato il corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione per videogames e realtà virtuale. Nei giorni scorsi anche Falcomics è diventato oggetto di diatribe politiche. Dal Polo dei Riformisti, infatti, seppure favorevoli ad una nuova edizione del festival ("anche in considerazione del successo avuto dall’evento tenuto l’anno scorso, che ha visto la presenza di oltre 20.000 visitatori", hanno scritto), non si sono detti altrettanto d’accordo sulla calendarizzazione dell’evento a pochi giorni dal voto amministrativo ("riteniamo sia incompatibile con il contemporaneo svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio"), invitando i candidati sindaci che si oppongono all’uscente Stefania Signorini a presentare un esposto in Prefettura "per posticipare l’evento dopo il turno elettorale, compreso l’eventuale ballottaggio".