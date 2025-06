Parte il progetto di co-housing intergenerazionale

La Giunta comunale di Ancona ha approvato – su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali Manuela Caucci – le linee di indirizzo per indire una procedura che consentirà di realizzare un progetto di housing sociale negli immobili di proprietà comunale, con particolare riferimento al complesso immobiliare di via Ciavarini, recentemente acquisito dal Comune tramite la partecipazione a un’asta fallimentare. "Il nostro obiettivo – afferma l’assessore Caucci – è costruire una rete funzionale a risolvere un problema reale del territorio. Questa formula abitativa è già conosciuta, e richiesta soprattutto dagli anziani, che la vedono applicata con successo in altre realtà italiane e internazionali. Il Comune, quindi, mette a disposizione il complesso immobiliare di Via Ciavarini, unitamente ad altri immobili di proprietà, e dopo opportuna sistemazione, intende attribuire loro una funzione sociale innovativa, mai sperimentata prima ad Ancona. Si tratta di soluzioni sostenibili, che mettono insieme generazioni diverse, offrendo nuove opportunità di condivisione e mutuo supporto".

"A cominciare da via Ciavarini - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini - parte un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune. Il complesso immobiliare è stato acquistato recentemente dall’Amministrazione proprio per questo scopo".