Parte il restyling della struttura. Palaveneto, qualcosa si muove: via alla demolizione parziale

Palaveneto, qualcosa si muove. In attesa dell’applicazione operativa del cantiere per il restyling della storica struttura sportiva in pieno centro, entro tre settimane da oggi è prevista la demolizione di uno dei corpi esterni del palas, quello verso il parcheggio. Già messa in archivio la progettazione definitiva e soprattutto quella definitiva, la ditta incaricata è ormai pronta a procedere a questo intervento propedeutico al recupero del Palaveneto che, lo ricordiamo, rientra nell’ambito Pnrr. Il palas del futuro non prevede infatti la parte attigua della struttura, dove per intenderci si trovavano alcune palestre, ma un plesso tutto nuovo legato alla parte principale.

La demolizione di una parte del vecchio impianto richiederà tempo e dunque è difficile al momento indicare quando effettivamente il cantiere per la ricostruzione sarà avviato. Intanto via all’abbattimento parziale: al netto di impedimenti dell’ultima ora la demolizione dovrebbe iniziare nella terza settimana di marzo, nei giorni lavorativi che vanno dal 18 al 23 del mese. Ricordiamo che i progetti Pnrr devono rispettare dei tempi ben precisi, sia intermedi, con obiettivi in percentuale dei lavori in corso d’opera, e il traguardo finale per consegna e rendicontazione dell’appalto entro marzo 2026.

Comunque il via del cantiere per la demolizione è un fattore positivo anche sotto il profilo dell’ordine pubblico. Nonostante l’amministrazione abbia effettuato un intervento certosino per chiudere tutti gli accessi possibili, i balordi che fanno parte di gang di giovani che in passato tanti danni hanno provocato sono riusciti lo stesso a penetrare nel sito. Inferriate divelte, porte sfondate, finestre forzate: i segni sulla struttura sono evidenti. Avviando il cantiere quanto meno sarà possibile tenere alla larga queste bande di soggetti, gli stessi che hanno distrutto gli interni, innescato incendi e svolto attività illecite, tra cui il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Saranno mesi e anni di passione per i residenti alla luce dell’imminente inizio del cantiere anche per la mensa alle scuole Leopardi, sempre in via Veneto e di fronte al palas. Senza dimenticare il cantiere ormai attivo da quasi due anni all’ex Stracca in via Montebello i cui lavori sono ripartiti dopo alcuni ostacoli burocratici. La concomitanza dei vari cantieri, tuttavia, potrebbe diventare in problema nei prossimi tre anni.

Pierfrancesco Curzi