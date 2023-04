Parte la corsa a due per le elezioni Presentate le liste dei candidati

È partita ufficialmente la corsa a due per le elezioni del 14 e 15 maggio. Ieri i due candidati sindaco hanno depositato le rispettive liste. Massimo Corinaldesi, alla guida della lista "Impegno Comune", appoggiata da Lega, FdI, Forza Italia e Civici Marche, ha presentato i suoi dodici candidati consiglieri: Sergio Nacciariti, Carlo Casagrande, Sergio Ciarimboli, Diego Api, Anna Maria Montevecchi, Gabriella Casagrande, Rosanna Rossi, Giovanni Manoni, Chiara Spadoni, Paolo Galli, Nicolas Malpassi, Giusi Codias. "Sono molto orgoglioso del gruppo che abbiamo formato – commenta il candidato sindaco Massimo Corinaldesi –. Siamo un gruppo motivato dall’amore per il nostro paese, dalla passione per l’impegno civico e politico e dalla voglia di dare il nostro contributo per dare una nuova identità al nostro paese". L’ex sindaco Nicola Brunetti torna in campo con la lista "Passione Civica", appoggiata dal centrosinistra, e presenta i suoi candidati consiglieri: Edoardo Artibani, Catia Badiali, Mara Bassotti, Fabio Lenci, Mirco Livieri, Chiara Morico, Paolo Petrolati, Paolo Pietkiewicz, Claudia Romagnoli, Renato Rotatori, Nicoletta Saltarelli, Andrea Titti. "Il nostro motto è quello di dare spazio ai giovani – spiega il candidato sindaco Nicola Brunetti – vogliamo che si appassionino alla cosa pubblica e abbiano la possibilità di fare esperienza in ambito civico e politico. Il loro entusiamo è già evidente nella decisione di mettersi in gioco in queste elezioni".

Giulia Mancinelli