Parte la raccolta fondi per la cremazione di Hideaki Kawano

Hideaki Kawano, l’artista giapponese ed ex docente dell’Accademia di belle arti, trovato morto lo scorso maggio, potrà essere cremato. Dopo mesi di ricerche, infatti, gli amici sono riusciti a rintracciare in Giappone la sorella, che ha acconsentito a dare seguito alle volontà dell’artista 72enne, trovato senza vita nella sua abitazione di via Mozzi. Gli amici, quindi, hanno lanciato una sottoscrizione per sostenere le spese necessarie alla cremazione. Chi vuole contribuire può usufruire dell’iban agganciato al conto corrente aperto alla Bper banca IT75U0567617295IB0001974088, intestato a Reinhard Sauer.