Partecipa all'evento antifascista a Senigallia (Ancona): pioggia di insulti sulla segretaria Pd Marche

di Silvia Santarelli

SENIGALLIA (Ancona)

La segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi ricoperta d’insulti sui social dopo aver postato una foto che testimoniava la sua partecipazione martedì sera alla ‘Pastasciutta Antifascista’, tradizionale iniziativa dell’Anpi che si svolge ogni anno in via Oberdan, a Senigallia. "La mia era un’opinione che non attaccava nessuno – spiega la Bomprezzi –, quel post esprime un sentimento di gioia per essere stata presente a un evento a cui partecipo ogni anno, non era un post contro qualcuno e non potevo immaginare di ricevere indietro tanta violenza". Insulti e attacchi personali che hanno costretto la segretaria regionale del Pd a valutare se rivolgersi alla polizia postale: "Sono molto dispiaciuta e amareggiata – prosegue – sto valutando tutti i percorsi. Non credo ci sia un attacco alla persona, ma penso che siano tutti attacchi derivati dalla mia attività politica, anche se questa volta, i commenti vanno sul personale. Ma continuo a pensare che siano rivolti al fatto che rappresento un partito di sinistra, con certi ideali". I commenti aumentano di ora in ora e in due giorni hanno superato quota mille: "Non riesco nemmeno a leggerli tutti – afferma – non faccio in tempo. A un certo punto hanno iniziato ad aumentare esponenzialmente e da parte di soggetti che risiedono in varie parti d’Italia, sembra quasi qualcosa di organizzato, forse perché il post ha girato in alcune chat. Non ho gli strumenti tecnici per dimostrarlo ma anche oggi (ieri, ndr) a un certo punto abbiamo notato un arresto dei commenti, che poi sono via via ripresi".

Chantal Bomprezzi non è nuova ad attacchi, era già stata apostrofata come ‘Maestrina dalla penna rossa’ ma anche ‘signorina’ parole che, secondo alcune associazioni scese in campo per difenderla ora come allora, denigrerebbero prima il suo operato di consigliera e ora, dopo l’elezione, quello di segretaria regionale del Partito Democratico. "L’essere più ‘sciolti’ nei confronti delle donne che ricoprono certi ruoli, spero non derivi da una cultura che si deve abituare al fatto che le donne in politica non rappresentano la maggioranza e che cominciano ad essere sempre più presenti".