Partecipate, relazioni ai capogruppo

Pronto il calendario delle riunioni predisposto dalla Presidenza del Consiglio per le audizioni in Conferenza dei capigruppo. Il 10 maggio alle 15,30 è in programma l’audizione del Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, Corrado Canafoglia, mentre il 18 maggio, sempre alle 15,30 ci sarà l’audizione del presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, Mario Vichi, il 22 maggio sempre alle 15,30 sarà il turno del presidente dell’Asa srl Azienda Servizi Ambientali, Michele Saccinto e alle 17,30 seguirà l’audizione dell’Amministratore Unico Gestiport SpA, Ing. Mauro Rognoli.