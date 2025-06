Partecipate tra toto-nomine a bilanci in rosso

Tra le delibere approvate nel secondo Consiglio dell’era Glorio a Osimo venerdì sera, c’è stata quella sulle linee di indirizzo per la nomina e la revoca dei referenti del Comune in enti e società partecipate. E’ iniziato il toto nomi. Ad esempio di fanno quelli delle consigliere Caterina Donia (ex 5 stelle, oggi Uniti per Michela Glorio) e Saura Casigliani (Pd) per due case di riposo, Grimani Buttari e Bambozzi. Per la Osimo servizi in pole ci sarebbe Flavio Cardinali (Pd). Nessuna conferma al momento ma solo dubbi, ad esempio sul mandato in scadenza nel 2026 di Antonio Osimani, ad di Dea, imparentato con la neo consigliera Caterina Osimani alla maggioranza, che parrebbe violare il criterio di non parentela appena approvato.

E poi c’è da fare i conti con la "crisi Asso" che ha chiuso in negativo. "Non c’è tempo da perdere. Ci sono situazioni critiche da affrontare subito, come la Asso che ha chiuso il 2024 con un bilancio in passivo non approvato dalla commissaria prefettizia o in prorogatio come il cda del Bambozzi dove il presidente che fu scelto dall’ex sindaco Pirani non si è potuto insediare per la crisi della sua maggioranza – spiega la sindaca Michela Glorio -. Per questo entro la fine della prossima settimana conto di definire tutte le nomine di mia diretta competenza, quindi i componenti del cda di Osimo Servizi, il cda di Asso, due componenti (un uomo e una donna) che spettano ad Osimo in Centro Marche acque srl, un componente del cda della Grimani Buttari e ugualmente nella Fondazione Bambozzi. Non solo il Comune deve ripartire subito ma anche le partecipate che rappresentano in molti casi un braccio operativo fondamentale per garantire servizi efficienti e una Osimo migliore".

La scelta di Glorio, come per gli assessori, sarà dettata dalle competenze, sia per esperienze amministrative che lavorative e professionali: "Ma anche da consenso elettorale e rappresentanza politica – aggiunge - perché l’obiettivo è dare spazio a tutte le forze che compongono la maggioranza, coinvolgendole concretamente nell’azione amministrativa di questo mandato. Ritengo infatti prezioso il contributo di tutti". La sindaca poi ha reso noti sui social e all’ingresso del Comune gli orari di ricevimento degli assessori con i dettagli per essere contattati.

Silvia Santini