"Partecipazione dei cittadini"

"Favorire sempre più la partecipazione attiva dei cittadini attraverso patti di collaborazione con l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione di beni comuni". È lo spirito del regolamento di cui Jesi si è dotata e questo l’obiettivo a cui mira un ciclo di incontri di formazione che ha coinvolto dapprima amministratori e personale comunale e che si concluderà il prossimo 5 giugno con un’iniziativa pubblica a palazzo dei Convegni (inizio ore 18.30) per invitare cittadini, singoli o associati, a impegnarsi su tali patti. "Il corso – spiegano da piazza Indipendenza - è tenuto da Pasquale Bonasora, presidente dell’associazione Labsus, che sta accompagnando l’Amministrazione comunale in questo percorso innovativo, indicando procedure, modalità e criteri sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo, così da favorire la partecipazione attiva dei cittadini". "Si tratta - ha spiegato Bonasora - di una esperienza nuova che sta avendo riconoscimenti e riscontri in tutta Italia e che anche Jesi sta cominciando a sperimentare con successo. Quando parliamo di beni comuni, intendiamo sia il recupero di spazi e luoghi della città, come piazze, vie, aree verdi, edifici, ma anche beni immateriali come ad esempio una valorizzazione sociale o culturale".