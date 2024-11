"Parthenope" al Movieland Goldoni. In sala ci sono Dalla Porta e Rienzo

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema domenica. Al Movieland Goldoni di Ancona, in occasione di una delle proiezioni del film ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino, quella delle ore 19.30, saranno presenti in sala due dei tre protagonisti principali della pellicola. Si tratta di Celeste Dalla Porta, che interpreta il ruolo di Parthenope, e di Daniele Rienzo, che invece è Raimondo, il fratello di Parthenope. I due attori saluteranno il pubblico prima della proiezione, per cui si consiglia di arrivare al Movieland con un certo anticipo. ‘Parthenope’ è uno dei film del momento (primo in classifica al box office), non foss’altro che per il nome del regista, vincitore del Premio Oscar per ‘La grande bellezza’. A circa due anni di distanza dal suo precedente lavoro, ‘È stata la mano di Dio’, Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per raccontare la vita di una donna, Parthenope, bellissima ragazza nata dalle acque, capace di sedurre ogni uomo che incontra.

Persino il fratello, suo primo amore. Parthenope è anche la sirena al centro del mito fondante di Napoli. Città che, come scriveva Matilde Serao nelle ‘Leggende napoletane’, ‘vive, splendida, giovane e bella, da cinquemila anni, e corre ancora sui poggi, erra sulla spiaggia, si affaccia al vulcano, si smarrisce nelle vallate’. La protagonista del film fa proprio questo, perdendosi continuamente e attirando a sé uomini di ogni tipo. Ma il più devoto resta Sandrino (è il diminutivo che Sorrentino affida ai suoi alter ego), amico fin dalla perfetta estate in cui lui e la sua sirena, e Raimondo con loro, ‘sono stati bellissimi e infelici’. Parthenope prosegue il viaggio a ritroso di Sorrentino verso la sua città natale lasciato in sospeso con ‘È stata la mano di Dio’, quando Fabietto percorreva su un treno il tragitto che l’avrebbe riportato a Roma. ‘Come è enorme la vita, ci si perde dappertutto’, recita la citazione di Céline che apre il film, e che dà la misura dello smarrimento di Sorrentino in cui è dolce, e allo stesso tempo doloroso, ‘naufragare’.

Un ruolo importante ha la colonna sonora, con canzoni come ‘Era già tutto previsto’ di Cocciante, ‘Che cosa c’è’ di Paoli e Vanoni, e altre di Enzo Avitabile. Il Movieland Goldoni conferma così l’impegno preso dal gestore Saverio Smeriglio: quello di non limitarsi a proiettare film, ma di organizzare eventi come quello di domenica, per fare della sala un punto di riferimento e un luogo di incontro per i cinefili.