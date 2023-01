Parti civili: sono 50 i cittadini costituiti

Processo Api, si apre domani il dibattimento a carico dei vertici della raffineria e dell’azienda. Le ipotesi di reato sono per inquinamento colposo, getto pericoloso di cose e violazione del Decreto Seveso e trovano fondamento nelle segnalazioni di esalazioni moleste lamentate dalla popolazione tra l’8 luglio 2013 e il 7 gennaio 2018. Saranno cinquanta i falconaresi, rappresentati da Ondaverde e Cittadinanzattiva, che si costituiranno parti civili, interpretando il malcontento generalizzato dei cittadini che, "per decine e decine di volte non hanno avuto altra scelta che rimanere chiusi in casa per evitare di respirare ulteriormente le esalazioni; o di coloro che, in piena estate, hanno dovuto chiudere le finestre delle proprie abitazioni, andarsene dalla spiaggia, hanno dovuto rinunciare a passeggiare, a fare sport all’aperto oppure, ancora peggio, hanno avuto le abitazioni, gli spazi di vita privati, impregnati dalle esalazioni perché colti di sorpresa", scrivono i rappresentanti dei comitati ambientalisti, rivendicando il diritto a vivere in un ambiente salubre e sicuro. "Le esalazioni denunciate dai cittadini falconaresi sono state ritenute dalla Procura della Repubblica di Ancona incidenti rilevanti occorsi in raffineria", aggiungono. "Come cittadini, che abbiamo subito tutto questo, ci sentiamo fantasmi, inesistenti, non persone. Sarebbe più gratificante essere considerati effetti collaterali, almeno verrebbe riconosciuta la nostra esistenza".