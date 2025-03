Parti di auto rubate ritrovate dalla Stradale su un furgone

All’interno di un furgone Fiat Ducato, controllato dalla polizia stradale, sottosezione di Porto San Giorgio (Fermo), nei pressi del casello autostradale A14 di Ancona Nord, sono state rinvenute qualche giorno fa 67 parti di otto veicoli (lamierati completi, cruscotti, piantoni sterzo, airbag, fanali, avantreni) tra i quali un furgone Ducato, due Fiat Panda, due Fiat 500 e di una Lancia Y, rubati qualche giorno prima in Abruzzo. Il carico è stato sottoposto a sequestro penale e due persone sono state denunciate per il reato di ricettazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei furto di vetture. La scoperta è stata fatta dalla polizia nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il riciclaggio di veicoli rubati e di pezzi di ricambio per auto, principalmente nelle tratte autostradali maggiormente transitate da bisarche.