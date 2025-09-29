"Partita complessa, il gruppo è stato bravo": "Giocato alla pari, ora serve solo lavorare"

Aveva chiesto concentrazione e attenzione su ogni dettaglio alla vigilia e non si può dire che non sia stato accontentato. Agenore Maurizi commenta in maniera composta la vittoria di Castelfidardo, ma si percepisce la sua soddisfazione nell’aver portato a casa una partita sporca: "Oggi siamo stati bravi soprattutto sotto l’aspetto mentale, abbiamo reagito molto bene dopo il rigore subito. Abbiamo portato a casa una partita molto complessa, perché siamo ancora in fase di rodaggio, ma mi è piaciuto molto come si è comportato il gruppo. Avevamo davanti un avversario che non merita la classifica che ha, quindi complimenti a loro".

La traversa colpita da Clerici dagli undici metri ha rappresentato uno spartiacque decisivo per la partita dell’Ancona: "Il rigore sbagliato ci ha dato una grande spinta emotiva. Abbiamo tenuto botta soprattutto nel finale, quando loro hanno cominciato a spingere molto: abbiamo anche creato occasioni in cui avremmo potuto raddoppiare, ma nel complesso va bene così".

Parole al miele per chi è subentrato: "Anche oggi mi è piaciuto l’impatto dei nuovi entrati, come Cericola e Gubellini, che ci hanno permesso di salire molto e di leggere le palle sporche". Insomma, questo Ancona comincia ad acquisire una sua fisionomia gara dopo gara: "Abbiamo dimostrato che lassù in alto possiamo starci anche noi".

Di tutt’altro tenore ovviamente l’umore del tecnico fidardense Stefano Cuccù: "Una partita che avevamo approcciato bene, ho qualche dubbio che il pallone del rigore non fosse entrato: diciamo che non siamo fortunati. L’Ancona è stato bravo a trovare subito il gol, che ci ha fatto soffrire. Nel secondo tempo abbiamo creato di più e siamo andati alla conclusione più volte".

Quinta sconfitta consecutiva per il Castelfidardo, che in seguito alla vittoria del San Marino a Recanati si trova ora in solitaria all’ultimo posto in classifica: "L’unica medicina che conosco è il lavoro: mi hanno rassicurato che qualche rinforzo di esperienza arriverà. Abbiamo tanti giocatori giovani, servirà qualcuno che li possa affiancare. Oggi abbiamo giocato alla pari con una squadra che lotta per il vertice, quindi dovremo ripartire da qui".

Il tecnico dimostra di essere in fiducia e non preoccupato per il proprio futuro: "Mi sento sempre in discussione, io più che lavorare non posso fare. Dobbiamo crescere in fiducia e in personalità, ma purtroppo in questo momento ci sta mancando qualcosa, a cominciare dall’attacco".

