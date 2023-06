Partita del cuore Arriva anche Cecchetto

Partita del Cuore, in campo anche Claudio Cecchetto. Partito il countdown per l’evento che si terrà mercoledì alle 21 allo stadio Bianchelli: il ricavato sarà interamente devoluto alla popolazione alluvionata. Ieri è arrivata anche la conferma di Shade, ottimo rapper e freestyler torinese autore di moltissime hit come "Lunatica. In campo insieme al presidente e capitano Enrico Ruggeri, ci saranno anche Rkomi, Ubaldo Pantani, Bugo, Moreno Conficconi, Matteo Bocelli, Pierpaolo Pretelli, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, e per la gioia dei giovanissimi Ludwig, Cricca, Deddy e Il Tre. Con loro ci sarà anche Claudio Cecchetto che si cimenterà in una sfida in una sfida contro il Charity Team Senigallia, che non ha ancora svelato i suoi giocatori. Un evento che è stato possibile grazie ai partner che sosterranno la partita – Banco Marchigiano Credito Cooperativo Italiano, Fileni Alimentare, Fiorini Packaging, Namirial, Sidi Group, Tutela Fiscale del Contribuente, Givova – l’intero incasso sarà devoluto in solidarietà. Il ricavato infatti andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, tuttora in prima linea nella gestione dell’emergenza e nella cura delle persone colpite dal disastro ambientale. Sold out la tribuna, i biglietti per la gradinata sono ancora in vendita su Vivaticket.