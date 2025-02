Partita del Cuore con gli olimpionici

Stelle olimpioniche contro politici marchigiani e vecchie glorie dell’Ancona: allo stadio del Conero la Partita del Cuore per raccogliere fondi a favore dell’ospedale materno-infantile ‘Salesi’. Ci si aspetta una grande partecipazione di pubblico all’evento del prossimo 23 marzo ad Ancona dopo l’accordo raggiunto tra l’amministrazione comunale dorica che co-organizzerà la partita e la Anico, l’Associazione nazionale italiana calcio olimpionici.

L’evento sarà presentato tra alcune settimane, ma intanto ieri in giunta ad Ancona è passata la delibera di riferimento. La lista delle squadre non c’è ancora, ci sono già le prime disponibilità da ambo le parti che per il momento vengono tenute top secret: "Stiamo raccogliendo le adesioni, ma prima di comunicare l’elenco dei giocatori presenti nella grande giornata al ‘Del Conero’ bisogna attendere qualche giorno. Tra gli olimpionici non ci saranno atleti in attività, ma grandi personaggi del passato" ha spiegato l’assessore comunale Orlanda Latini, a capo dell’organizzazione.

Nel team dell’Anico sono presenti atleti del calibro di Yuri Chechi (nella foto), De Magistris, Cammarelle e tanti altri. Gli avversari saranno politici di destra e di sinistra e di vari livelli istituzionali.