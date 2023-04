Partita del Cuore, in campo anche il ct Mancini

Il Mancio scende in campo per gli alluvionati, il Ct della Nazionale Italiana indosserà la maglia del Charety Senigallia domenica 16 aprile alla Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’ in programma alle 15 allo stadio ‘Bianchelli’. Il ricavato andrà interamente a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza. É arrivata ieri la conferma di Roberto Mancini che giocherà al fianco di campioni del calibro di Ciro Ferrara e Fabio Galante. Non solo calciatori, perché a scendere i campo saranno anche dj Ringo, Federico Quaranta, storico conduttore di Decanter su RaiRadio2 e programmi tv, e Nicolò De Deviitis, direttamente delle Iene.

A distanza di sei anni, la Nazionale italiana cantanti torna sulla spiaggia di velluto a sostegno della popolazione alluvionata: "Fin da subito abbiamo aderito alla proposta di organizzare la Partita del cuore a Senigallia - spiega Giovanni Bomprezzi - è importante tenere i riflettori accesi sulla tragedia che ha colpito la città dove ci sono persone che hanno perso tutto. Sarà un momento di spensieratezza, di festa per tutti, con l’incasso che andrà totalmente devoluto totalmente al fondo alluvionati per famiglie, in quanto le spese per l’evento sono sostenute completamente dagli sponsor. I biglietti sono in vendita su Vivatickets". Il costo delle poltroncine sarà di 20 euro, mentre si pagheranno 10 euro per assistere alla partita in tutti gli altri settori dello stadio. La corsa ad accaparrarsi il biglietto è già partita: ieri la notizia della presenza di Mancini ha fatto schizzare le vendite, terminate le poltroncine ci sono ancora tickets disponibili a 10 euro in tutti gli altri settori. La partita sarà anticipata il sabato sera da una charity dinner organizzata dal Panathlon Senigallia. Non c’è ancora l’ufficialità, ma a scendere in campo con la Nazionale Cantanti dovrebbero esserci veterani come Gianni Morandi e Enrico Ruggeri, ma anche new entry come Rkomi, Sangioivanni, Clementino, Lda, Leo Gassman e tanti altri.

C’è attesa anche per sapere chi sarà ad ‘allenare’ le due squadre. Ad indossare la maglia del Charity Senigallia saranno anche alcuni amministratori. Le partite giocate dalla Nazionale Cantanti fino ad oggi sono state 630, di queste, più della metà sono state vinte, quella di domenica 16 aprile sarà la 503° partita del cuore.