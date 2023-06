"Partita del Cuore" In campo anche Rkomi

Partita del Cuore – Insieme per Senigallia, in campo con la maglia della Nazionale Cantanti ci sarà Rkomi. Il calcio d’inizio è in programma mercoledì alle 21 allo stadio ‘Bianchelli’, il ricavato sarà interamente devoluto agli alluvionati. Rkomi è uno degli ospiti più attesi della serata: "Mi piace correre, sudare, lo sport è una grande chiave utilizzabile anche nella vita, quindi la porto avanti con grande passione. Quando avevo 910 anni, mio fratello mi ha portato in curva per la prima volta, mi sembra un Milan-Brescia. Ricordo ancora l’emozione quando la sera prima mi fece vedere il biglietto. Amo giocare a calcio, ci gioco sin da bambino e posso dirti che non me la cavo male. Quando posso cerco sempre di giocare con gli amici – spiega –. In generale mi piace fare tanto sport e mi tengo sempre in forma. Col tempo, ovviamente ho smesso di giocare a calcio a certi livelli ma, quando posso, non rinuncio mai a tirare due calci al pallone. Per me la musica e lo sport vanno a braccetto, lo sport è molto più di un’attività fisica, è qualcosa di indispensabile anche a livello psicologico e spirituale". In campo anche Sandro Giacobbe, Enrico Ruggeri, Ubaldo Pantani, Bugo, Moreno Conficconi, Moreno Donadoni, Matteo Bocelli, Ludwig, Pierpaolo Pretelli, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Cricca, Deddy e il Tre. Ancora top secret i nomi del Charety team Senigallia che sfiderà la Nazionale Italiana Cantanti. I biglietti sono disponibili su Vivaticket (https:www.vivaticket.comitTicketpartita-del-cuore-insieme-per-senigallia206407) al costo di 10 euro più diritti di prevendita per la gradinata oppure alla Libreria Mastai, in via Felice Cavallotti 15 a Senigallia, con orario 9-12.30 tutte le mattine tranne il lunedì e 17-19 solo di lunedì, mercoledì e venerdì. Sold out i biglietti della tribuna.

Silvia Santarelli