Partita del Cuore L’infettivologo Bassetti in campo

Mancano ventiquattro ore al fischio d’inizio della Partita del Cuore – Insieme per Senigallia in programma domani alle 21 allo stadio Bianchelli. Il ricavato sarà interamente devoluto alla popolazione alluvionata attraverso un progetto di Caritas Senigallia. La Nazionale Italiana Cantanti è pronta a schierare la storia e il futuro della musica italiana, in campo ci saranno Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Claudio Cecchetto ma anche Rkomi e Shade, oltre al Tre, Ludwig, Cricca e Deddy che sfiderà il Charety Team Senigallia. La terna arbitrale sarà tutta rosa.

Per il Charety scenderanno in campo dall’infettivologo Matteo Bassetti, al vicesindaco Riccardo Pizzi. Non mancheranno quelle persone che l’alluvione se la porteranno dentro per sempre come Pierpaolo Patrizietti, comandante dei Vigili del fuoco di Ancona, insieme ad Alessandro Olivi, compagno di squadra e amico di Andrea, bravissimo calciatore morto al Pianello di Ostra sorpreso dall’onda del fiume. Fino all’ultimo, in dubbio è stata anche la presenza in campo del Governatore Acquaroli che, impegni permettendo, cercherà di presenziare in tribuna. Il Charety sarà allenato da Paolo Valente. All’evento solidale ha voluto partecipare anche Givova, che ha firmato le divise delle due squadre che scenderanno in campo.