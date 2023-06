"Partita del cuore", ora ci siamo In campo il capitano Enrico Ruggeri

"Partita del cuore – Insieme per Senigallia", al via il countdown, mercoledì 21 giugno in campo per la Nazionale italiana cantanti mister Sandro Giacobbe, il presidente e capitano Enrico Ruggeri, Ubaldo Pantani showman e re del trasformismo, Bugo, Moreno Conficconi, Moreno Donadoni, bomber in campo e tra i migliori talenti italiani del freestyle, Matteo Bocelli, cantante e polistrumentista. E poi Ludwig, il dj e cantante che ha per i giovani, Pierpaolo Pretelli, il vice presidente Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Cricca e Deddy, direttamente dall’ultima edizione di Amici e il Tre. Non sono invece ancora stati ufficializzati i nomi dei campioni che indosseranno la maglia del Charety Senigallia. Ma la spiaggia di velluto si prepara ad ospitare anche l’Rds Summer Festival, che aprirà il suo tour proprio dalla spiaggia di velluto. Già ufficializzati i nomi di Achille Lauro e Giorgia, che si esibiranno la sera del 23 giugno, mentre i nomi degli ospiti del 24 giugno non sono stati ancora resi noti. Per partecipare agli eventi gratuiti era necessario registrarsi sul sito di Rds ma da ieri entrambe le date sono sold out, altri biglietti verranno messi a disposizione solo in caso di rinunce.