Partita la pulizia di spiagge e sottopassi

Spiagge, già partita l’opera di manutenzione in vista dell’avvio della stagione. Siamo solo alla metà di marzo, ma vista la precocità dello scorso anno, bagni già a maggio, l’amministrazione comunale non vuole lasciare nulla di intentato. Per fare il punto è stata necessaria un’interrogazione consiliare presentata da Tommaso Fagioli (Azione) a cui ha risposto l’assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi: "Già da un mese abbiamo iniziato gli incontri con la società di bagnini che si occupano delle spiagge di Palombina e Collemarino – ha detto Foresi –. È stato fatto un primo, parziale intervento di pulizia delle spiagge dai tronchi e così via, ma altre ne seguiranno a ridosso dell’inizio stagionale. Ci occuperemo poi della pulizia dei cinque sottopassi di quella zona e di tutti i bagni, oltre a sistemare la situazione a Torrette al’altezza del circolo Artie Mestieri. Vorrei ricordare che Rfi ha predisposto una fermata estiva dei treni a Palombina Nuova per chi viene dal fabrianese. Sempre a Palombina, presto effettueremo un intervento di messa in sicurezza della scalinata all’altezza di Romano. Al Passetto, sulla spiaggia principale, le mareggiate hanno fatto danni importanti, ma c’è già l’importo dei lavori che andremo a fare per sistemare il tutto prima dell’inizio dell’estate. Parte degli interventi sono ricompresi nella variazione di bilancio presentata oggi".