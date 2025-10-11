Partita persa a tavolino, il Comune accusa l’arbitro

È di giovedì la notizia secondo cui presso la palestra provinciale del Liceo classico di via Rossini, stando a quanto riportato struttura omologata per la pallavolo, un arbitro non avrebbe fatto disputare una partita. Facendo così perdere la sfida a tavolino ad una formazione giovanile della Us Pallavolo Senigallia – spiega Riccardo Pizzi, vicesindaco e assessore allo sport –. Premetto la mia solidarietà alle atlete, allenatori e dirigenti coinvolti in questo episodio, di entrambe le formazioni; stona però che in una palestra omologata da una federazione un arbitro della stessa non faccia disputare una partita. In un impianto dove, per inciso le partite di pallavolo si svolgono da tanti anni. Ciò detto, a Senigallia anche i sanpietrini e le siepi sanno che dire Us Pallavolo Senigallia equivale a dire Roberto Paradisi, co-fondatore, legale, direttore tecnico e allenatore della società (non ne è mai stato presidente). Ebbene costui non ha perso occasione per attaccarmi in maniera quanto meno scomposta, seguendo un copione che porta avanti negli ultimi quattro anni.

Il direttore tecnico della Us Pallavolo aveva già evidenziato, con la partenza degli allenamenti dopo la pausa estiva, le difficoltà a reperire uno spazio dove far allenare le atlete, anche per via delle tardive comunicazioni proprio riguardo alle palestre annesse alle scuole. "Da assessore comunale sarei responsabile anche delle palestre della Provincia, per di più su un episodio che auspico il comitato federale regionale abbia modo di chiarire per il futuro – prosegue Pizzi –. Tornando a Paradisi, costui è stato amministratore locale, seppur di opposizione, dal 2005 al 2020; a parte aver sostenuto un non-progetto sullo Stadio e sul Boario, facendo perdere tempo e soldi pubblici, in quindici anni non è riuscito a pungolare il Comune a costruire una palestra. Dal 9 ottobre 2020 ricopro il ruolo pro-tempore di assessore alle Politiche sportive e, grazie al lavoro di tutta l’amministrazione e degli Uffici comunali preposti, sono in corso di realizzazione tre palestre scolastiche comunali. La progettazione della demolizione e ricostruzione di una quarta palestra, il Boario, è ripartita pochi giorni fa, dopo aver superato l’inserimento dell’area nel Pai".

Da tempo è atteso anche il bando di affidamento degli impianti sportivi di Ponte Rosso, mentre sul web in molti invitano l’assessore a valutare l’ipotesi di trasformare l’ex scuola media Marchetti in un palazzetto dello sport.