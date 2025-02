Partite le riprese di "A se stesso" con Stefanenko e De Matteo

Iniziate le riprese del film ‘A se stesso’. Il piazzale antistante la stazione ferroviaria è stato protagonista ieri mattina delle riprese del film prodotto da Elite Group International con il sostegno di Marche Film Commission, per la regia di Angelo Antonucci.

Sul set i protagonisti protagonisti Natasha Stefanenko e Antonio De Matteo. L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione varie zone della città, che saranno adibite a set cinematografico, come la stazione ferroviaria, il lungomare e il centro storico, e la produzione sarà supportata da Marcello Liverani, delegato del sindaco, e cerimoniere, per le varie questioni tecniche e logistiche. Le riprese non si potrarranno molto e l’impatto sulla viabilità e i cittadini sarà pressochè nullo.

Per contro ancora un importante ritorno di immagine per la spiaggia di velluto. Intanto si attende la data della messa in onda della fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, la fiction di undici puntate girata in città nei primi sei mesi del 2024, con protagonista Marco Bocci, nei panni del poliziotto Alex Bravo.

La messa in onda della fiction è stata programmata per marzo, una grossa vetrina per la spiaggia di velluto che farà da sfondo anche a due spot televisivi che verranno girati nei prossimi mesi.