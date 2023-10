Partiti i lavori per la ciclopedonale che collegherà il centro fino al Coppo

È iniziata la realizzazione del camminamento ciclopedonale in via Maratta a Sirolo che collegherà l’area al centro fino al Coppo. Il progetto è stato realizzato grazie ai 100mila euro ottenuti a un bando della Regione e agli 82mila euro stanziati dal Comune. Delimitati poi i parcheggi e l’area con i cordoli, sostituita l’illuminazione con quella a led, e create le strisce pedonali per attraversare in sicurezza la strada in zona via Cave.