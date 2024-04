Partono i lavori sulla rete idrica: "Disagi minimi"

"Gli interventi che eseguiremo sulla rete idrica potabile riguardano la condotta proveniente da Gorgovivo, nell’ultimo tratto che alimenta Ancona e Falconara, e alcuni dorsali di distribuzione di Falconara". Così il direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi, nell’annunciare i lavori per rimuovere le interferenze che interessano condotte per acqua potabile e acqua reflua. Un’operazione che si interseca con il raddoppio della Statale 16 Adriatica tra Ancona e Falconara ma, per l’azienda, anche nel programma di rinnovamento della rete. Gli interventi sono partiti ieri e dureranno fino alla fine del mese di maggio. Durante l’esecuzione, i tecnici "cercheranno di ridurre al minimo i disagi agli utenti assicurando l’erogazione idrica, ma l’esecuzione degli interventi potrebbe causare fenomeni di acqua rossa, pur garantendone i requisiti di potabilità", ha aggiunto ancora l’azienda. "Eventuali necessità di interruzione dell’erogazione del servizio – ha assicurato il direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi – saranno comunicate alle utenze nel rispetto della Carta del servizio e, con il procedere dell’intervento, si procederà dunque a fornire una più dettagliata comunicazione delle aree interessate dalle eventuali problematiche. Per noi, infatti, un rapporto trasparente e tempestivo con il cittadino è molto importante". gi. gia.