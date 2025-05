Partono oggi i lavori per la nuova rotatoria in via Paradiso

In seguito agli incontri avuti con il Comitato Colle Paradiso, l’amministrazione informa che oggi partiranno i lavori per la nuova rotatoria in via Paradiso, collocata poco dopo l’incrocio con via Appennini, per chi scende dall’Acquasanta, nel punto in cui si incrocia con la strada bassa che costeggia la stessa via Paradiso, e posta a senso unico a salire. L’obiettivo, da un lato, è quello di favorire l’uscita da tale strada residenziale e, dall’altro, contribuire a moderare la velocità dei veicoli lungo l’asse principale. Rotonda a carattere temporaneo e sperimentale. Domani, invece, sarà introdotto il senso unico in via dell’Agraria dove sono stati effettuati i primi lavori di manutenzione, con la la ripulitura della scarpata laterale mediante il taglio dell’erba e la rimozione di quella parte del terreno che aveva occupato la banchina stradale.