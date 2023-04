Party con pizza e coca, arrivano i carabinieri

di Sara Ferreri

Pronti per un party a base di pizza e coca, irrompono i carabinieri che ‘guastano’ la serata a tre cuprensi. Due di loro erano usciti dalla pizzeria con i cartoni in mano per andare a cena da un amico, ma i carabinieri li hanno seguiti trovando la droga. Nei guai due quarantenni e un trentenne cuprensi. In azione, nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Cupramontana, compagnia di Fabriano, i quali al termine di indagini e perquisizioni hanno segnalato alla Prefettura i tre giovani come assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo messo in campo dai carabinieri della stazione di Cupramontana, la pattuglia ha notato due giovani che stavano passeggiando con la pizza d’asporto appena acquistata. I due, alla vista delle forze dell’ordine, hanno accelerato il passo come se avessero qualcosa da nascondere. I carabinieri, insospettiti da quell’atteggiamento, li hanno fermati. Alle domande dei militari i due hanno dato risposte evasive. Mostrando i cartoni di pizza appena prelevata, hanno raccontato loro che stavano andando a casa di un amico per cena. Così i carabinieri notando un atteggiamento piuttosto sospetto si sono recati insieme a casa del loro amico di Cupramontana e lì hanno effettuato sia una perquisizione personale che dell’abitazione e dell’automobile di uno dei tre giovani. Proprio all’interno della vettura i militari hanno trovato un grammo di cocaina. A casa, invece gli stessi militari hanno trovato alcune tracce del consumo della stessa sostanza, probabilmente effettuato poco prima. Una cena piuttosto indigesta per i tre amici che avevano pensato di trascorrere la serata ‘sballandosi’. Tutti e tre i cuprensi sono stati segnalati alla prefettura di Ancona come assuntori di sostanze stupefacenti. Lo scorso anno, sempre a Cupramontana, i carabinieri avevano sequestrato 2,5 chili di marijuana (tra infiorescenze e foglie secche) in un vecchio casolare. Doveva essere cannabis ‘light’ secondo il proprietario invece il valore del Tetraidrocannabinolo "Thc" era superiore al massimo consentito dalla legge che regola la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa. L’affittuario, un 30enne del posto, poi denunciato dai carabinieri, aveva detto di essere titolare di ditta individuale di tipo agricolo preposta alla coltivazione di farmaceutici e spezie, giustificando così la presenza della cannabis Sativa Light.