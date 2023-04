Pasqua, il vescovo Massara ai giovani: "Non fatevi rubare il sogno del futuro"

"Cari giovani, in questo tempo così difficile, segnato da avvenimenti drammatici e dalla violenza della guerra che costringe tanti a scappare con ogni mezzo da luoghi segnati dalla morte e in cui è negata la libertà, è importante allora non lasciarsi rubare il sogno di un futuro possibile e di un mondo nuovo".

Così nel messaggi pasquale il vescovo Monsignor Francesco Massara si rivolge alle nuove generazioni: "Non lasciatevi intrappolare dalle reti dell’individualismo, dell’indifferenza e dell’egoismo, ma alzatevi, risvegliatevi e andate incontro agli altri con l’entusiasmo che vi contraddistingue. Sappiate accogliere la Vita portata nel mondo da Cristo Risorto, che ieri come oggi, è qui per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non c’è morte che tenga. E in un mondo che non racconta più la speranza, siate capaci di seminare nella storia attraverso la vostra testimonianza gesti di vita efficaci e gioiosi per offrire il vostro contributo a far germogliare il seme nuovo di quella speranza che caratterizza la vostra naturale apertura alla verità, alla giustizia, alla solidarietà, alla pace"- Così di cuore, Massara benedice i loro sogni e i loro passi. Il suo pensiero è per tutti i giovani ma in particolare "per quelli che dalle nostre Diocesi, partiranno per Lisbona, il prossimo agosto, per celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù". Al centro del messaggio pasquale la "preghiera che offrirò al Signore per la pace del mondo e per le necessità che ognuno porta nel suo cuore".

Sara Ferreri