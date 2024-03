Pasqua, l’ombra del meteo sulle prenotazioni

Pasqua, sulle prenotazioni l’ombra del meteo. Sono già partite da tempo le offerte sul portale Senigallia Incoming, dove si può scegliere di prenotare una vacanza sulla spiaggia di velluto approfittando dei tanti pacchetti vacanza. "Abbiamo già delle richieste ma la gran parte delle prenotazioni arriveranno last minute – spiega Marco Manfredi, presidente Federalberghi – in caso di bel tempo, prevediamo un bel flusso. Le strutture aperte saranno circa 22, quest’anno la Pasqua (31 marzo) è bassa, la gran parte apriranno per l’estate". Un partenza positiva quella delle presenze turistiche in città, grazie anche ad eventi sportivi miniori, fondamentali per rendere attrattiva la spiaggia di velluto fuori stazione. "Tutti saranno aperti in vista del 30° raduno annuale delle Harley Davidson – prosegue – le camere vengono gestite dal tour operator e se si controllano i portali on line, non c’è disponibilità. Per noi si tratta di un evento nuovo e che è molto utile anche a livello di immagine: arriveranno persone anche da fuori Europa e questo è fondamentale per farci conoscere anche all’estero". C’è interessamento anche da parte di turisti stranieri, soprattutto per i mesi di giugno e settembre. Quella che sta per cominciare sarà una stagione estiva in anticipo, la spiaggia sarà fruibile in tutto il litorale dal 10 maggio. Il periodo più richiesto è quello di agosto: "Per gli italiani lo è da tradizione, il periodo delle ferie, anche se negli ultimi anni la tendenza sta cambiando e abbiamo sempre più richieste anche in bassa stagione: i turisti preferiscono frazionare le vacanze e trascorrere un periodo più breve nella prima parte dell’estate ed un altro in bassa stagione, in cui il prezzo delle strutture è sicuramente più contenuto".

Quest’anno torna anche la gara di triathlon che si svolgerà durante il 105 XMasters: "È un evento di grande richiamo ma sicuramente va gestito nella maniera giusta per evitare i disagi dei turisti e dei senigalliesi – conclude – ma questo è sicuramente un evento fondamentale. Abbiamo accolto con grande entusiasmo anche la riconferma del Summer Jamboree, un evento che ormai ha creato un legame inossidabile con la nostra città". Molte anche le richieste delle case vacanze, dove in questi mesi, la ricerca di un’abitazione libera per i periodi di alta stagione, diventa sempre più difficile. Il prezzo per una settimana, di un’abitazione in prima fila, si aggira attorno ai mille e 500 euro.