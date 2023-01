Pasquaroli e concerti animano l’Epifania

In Riviera il fine settimana si vive all’insegna della tradizione che lega la Romagna all’Epifania e delle iniziative culturali che animano il borgo marinaro di Cesenatico. Stasera alle 20.30 i Pasquaroli si esibiranno al ristorante Da Giuliano in via Moretti, per un appuntamento fisso della vigilia dell’Epifania.

Domani, invece, i Pasquaroli sbarcheranno in piazza Ciceruacchio, per cantare la ’Pasquella’. Cinque gruppi eseguiranno i canti tradizionali della ricorrenza a partire dalle 14.30. Oltre ai Pasquaroli in piazza si esibirà anche il gruppo di sciucarén ’Frustatori Cassani’, con esibizioni di fruste romagnole e momenti di ballo. Sul palco si alterneranno i gruppi dei Pasquaroli di Ponte Abadesse, Pasquarul D’la Piopa, Pasquaroli di Calisese, i Pasquaroli di Montaletto e i Pasquaroli di Villamarina che, indossando i costumi tipici della civiltà contadina, intoneranno i canti di augurio e prosperità legati ai rituali di questua del solstizio d’inverno. Ma non è tutto, alle 19 i Pasquaroli del gruppo ’Strambalè ad Ziznatic’ saranno alla piadineria Moranna di fronte allo stadio comunale. Sempre per la serata dell’Epifania, alle 21 al Mamy’s Pub terrà un concerto la band dei Samantha Rocks, per riscoprire i successi del rock anni ’70, ’80 e ’90. Il gruppo è composto dalla cantante Cristina Ferretti, Daniele Scarazzati alla chitarra, Lorenzo Monti al basso e Michele Eviani alla batteria.

Sabato alle 15.30 nella parrocchia di Boschetto ci sarà lo spettacolo di burattini ’Celestino Principe’ della Compagnia Nasinsù di Bologna; a seguire si terrà una tombola di beneficenza e a tutti verrà offerta gratuitamente la merenda da una Befana in carne ed ossa.

Per concludere la settimana, domenica in piazza Ciceruacchio, a partire dalle 16 si svolgerà ’Flyng Violin’, uno spettacolo firmato Cardinali Group, dove sarà protagonista una violinista che si esibirà dal vivo sospesa a quattro metri d’altezza, trasportando il pubblico in un’atmosfera surreale e magica con dolci melodie. Sempre domenica sulle acque del porto canale sfileranno le befane sui paddle che partiranno dal Windsurf Club di ponente per la ’Suppata della Befana’. Lo stesso pomeriggio alle 17 il teatro comunale di Cesenatico ospiterà il ’Concerto in quartetto con pianoforte’, in cui saranno eseguite musiche di Mahler, Mozart e Turina.

Durante il weekend sono aperte anche le mostre allestite al museo della Marineria, a Casa Moretti e alla Galleria comunale ’Leonardo da Vinci’ di Cesenatico.

Giacomo Mascellani