Pass continentale conquistato all’ultimo

L’ha definito "altalenante", ma è stato un 2022 comunque da ricordare per Simone Barontini. Il pluricampione italiano di mezzofondo, cresciuto nella Stamura Ancona, ad agosto chiude al settimo posto la finale degli 800 metri al campionato europeo di Monaco di Baviera con tanto di record personale (1:45.66). E pensare che il pass per la rassegna continentale Barontini, classe 1999, l’aveva conquistato solo all’ultimo giorno utile per aggiornare il ranking vincendo il meeting internazionale nella svedese Soderhamn. Personal best migliorato dopo nove giorni a Rovereto, a fine agosto, nel Palio Città della Quercia, una pista che porta fortuna al ragazzo allenato da coach Fabrizio Dubbini dove è sceso addirittura sotto l’1:45. Barontini sulla pista trentina ferma il cronometro a 1:44.96, per un mese da applausi. Anche se avvisaglie di un bel finale di stagione erano arrivate a luglio dove era stato protagonista ai Giochi del Mediterraneo con il sesto posto nella finale. A luglio, ma del 2021, il dorico delle Fiamme Azzurre si era laureato campione europeo under 23 degli 800 metri piani a Tallinn.