Passa il Giro d’Italia: scuole chiuse il 16

Giovedì Osimo, Castelfidardo e Polverigi saranno interessati dal transito del Giro d’Italia. Vista l’ordinanza prefettizia che impone la chiusura al transito dei veicoli e dei trasporti pubblici lungo il tracciato da mezzogiorno alle 16, e siccome il percorso attraversa la nostra città nelle vie centrali, il Comune di Osimo non avrà la possibilità di garantire il trasporto scolastico all’uscita da scuola. Per questo ha deciso di chiuderle. "Si verrebbero anche a creare importanti disagi alle famiglie che in molti casi non riuscirebbero a raggiungere i propri figli a scuola all’orario di uscita – ha annunciato ieri sera il sindaco Simone Pugnaloni -. Abbiamo valutato tutte le varie possibilità comprese uscite anticipate o variazione degli orari dei trasporti, ma gran parte delle difficoltà restano. In seguito a un confronto con i Comuni limitrofi più interessati dal passaggio, comunichiamo quindi la necessità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e i centri diurni. Consapevoli dei disagi, cerchiamo di darne diffusione con alcuni giorni d’anticipo al fine di avere tempo per organizzarsi a livello familiare". Polverigi ha scelto la chiusura anticipata.