Passaggi pedonali rialzati nelle vie vicine alle scuole primarie. Conti, Mazzini e Garibaldi

Sono in corso di realizzazione i passaggi pedonali rialzati in via Puccini, viale XXIV Maggio e via San Giuseppe, a beneficio in particolare degli alunni delle scuole primarie Conti, Mazzini e Garibaldi. "I cantieri - assicurano dal Comune - sono organizzati in maniera da non ostacolare la normale circolazione del traffico e senza interferire con gli orari di punta". I lavori in corso dovrebbero concludersi nell’arco di pochi giorni, salvo imprevisti dovuti al maltempo.