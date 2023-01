Passaggio illuminato e semaforo sulla Statale

I lavori per realizzare l’attraversamento pedonale lungo la statale Adriatica, nel centro abitato di Fiumesino, sono appena partiti.

L’opera garantirà ai residenti e ai frequentatori del quartiere un percorso in sicurezza, illuminato e completo di un semaforo a chiamata, in una zona che è stata teatro di incidenti anche mortali, come quello che l’anno scorso è costato la vita a Fatma Ben Frej, la mamma travolta da un’auto mentre tornava a casa dalla spesa assieme alla figlia. In precedenza un’altra signora era stata investita e ferita mentre aspettava l’autobus. Il sindaco Stefania Signorini con l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti ha fatto un sopralluogo in occasione dell’avvio del cantiere ieri.

"L’incidente dell’anno scorso – ha detto – ha messo in evidenza in modo drammatico la pericolosità della statale Adriatica, specie nel tratto che costeggia l’abitato di Fiumesino, dove si fermano i mezzi pubblici a servizio del quartiere. La scarsa illuminazione e l’assenza di un attraversamento protetto hanno fin qui rappresentato una grave fonte di rischio, per questo subito dopo l’accaduto ho preso contatto con i vertici dell’Anas. Dopo anni di chiusura i referenti della società hanno compreso le mie preoccupazioni e quelle degli abitanti, che da tempo chiedevano interventi per rendere la statale più sicura. Oltre a consentire la realizzazione dell’attraversamento, commissionata dal Comune di Falconara, Anas si è fatta carico anche di parte della spesa, in particolare della fornitura dell’impianto semaforico".

In tanti anni i dirigenti della società per le strade avevano sempre opposto un netto diniego, con la motivazione che l’attività dell’azienda è legata esclusivamente alla circolazione stradale e alla sicurezza degli automobilisti. Dopo l’incidente del gennaio scorso, il sindaco ha organizzato una serie di confronti con i dirigenti regionali e nazionali della società, finché non ha ottenuto la possibilità di realizzare l’attraversamento protetto. Sarà realizzato un ’golfo’ per permettere agli autobus di fermarsi e ripartire in sicurezza. Nel lungo periodo l’ipotesi è di realizzare un cavalcavia. Il progetto ha comportato un investimento a carico del Comune di 42mila euro, in cui rientrano i seimila e 415 necessari per acquisire un’area privata in corrispondenza dell’ex hotel Internazionale e i costi di registrazione. Per realizzare la nuova fermata dell’autobus e installare la pensilina saranno utilizzati anche i finanziamenti regionali per il miglioramento del trasporto pubblico locale.