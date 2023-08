Passaporti, aperture straordinarie giovedì anche ad agosto

Rilascio dei passaporti, il questore di Ancona ha disposto la prosecuzione delle aperture straordinarie tutti i giovedì di agosto. Nella sola giornata dell’Open Day di ieri sono state accolte 110 istanze di rilascio. Nel 2022 i passaporti stampati e rilasciati dalla questura dorica erano stati 15029, con 2300 dichiarazioni di accompagnamento, mentre nell’anno corrente, fino a ieri, sono stati stampati 18027 passaporti e 2050 dichiarazioni di accompagnamento. Considerando che si tratta solo dei dati relativi al primo semestre 2023 i numeri sono destinati ad aumentare. Ecco le aperture ordinarie tuttora in vigore, dello sportello passaporti della questura di Ancona: da lunedì a venerdì 9-13 (giovedì senza prenotazione tramite ‘agenda on line’); il mercoledì anche il pomeriggio dalle 14 alle 17 e il sabato solo ritiro dalle 9 alle 12. Resta garantita la procedura di urgenza per motivi di salute, lavoro, studio, turismo. Oltre agli indirizzi mail è possibile telefonare allo 071-2288474 dalle 12 alle 13 per richiedere un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità.