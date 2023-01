Passaporti, attese fino a sei mesi Disagi e proteste in tutta la provincia

"Ho necessità di fare il passaporto per andare in America a maggio, un paio di settimane fa ho cercato di prendere appuntamento ma incredibilmente mi hanno detto che il primo posto disponibile era a settembre. Sono rimasto di stucco, praticamente è come se mi avessero detto che non posso andare". È indignato uno jesino che, nei giorni scorsi, dopo aver programmato un viaggio oltre Oceano, con oltre quattro mesi di anticipo si è presentato in commissariato per chiedere di rifare il passaporto scaduto. "Ma in che mondo viviamo? Possibile che per mera burocrazia non si possa nemmeno essere liberi di viaggiare, proprio ora che siamo finalmente usciti dall’incubo Covid? Possibile non ci sia uno strumento per rendere più spedita la procedura?" aggiunge amareggiato lo jesino.

Il nodo non riguarda solo Jesi ma tutta la provincia: i tempi di attesa medi per un passaporto si aggirano attorno ai sei mesi anche per Senigallia e Fabriano e com’è possibile verificare prenotandosi sul sito internet dopo essersi registrati attraverso lo Spid (al link www.passaportonline.poliziadistato.it). I ritardi sarebbero dovuti alla diminuzione del numero di prestazioni effettuate con la pandemia, alla ripresa dei viaggi in tutto il mondo, alla carenza di personale dedicato a questa funzione e non solo. In ogni caso sono notevoli i disagi per chi ha necessità di fare o rinnovare il passaporto soprattutto se per motivi legati alle vacanze o comunque non urgenti. Questi ultimi infatti hanno un canale preferenziale con possibilità di rilasci a tempo record anche nell’arco di 24 ore. In questo modo vengono assicurate le urgenze per lavoro, salute e in certi casi (se con biglietti già acquistati) anche per turismo tramite Pec. Anche le urgenze però sono contingentate a un numero massimo di passaporti a settimana.

Una criticità ben nota all’amministrazione centrale e agli operatori che quotidianamente si confrontano con il pubblico, stanco di lunghe attese. "La questura e i commissariati dipendenti – spiega il questore di Ancona Cesare Capocasa – hanno messo in atto, già da tempo, opportuni accorgimenti per assicurare agli utenti la possibilità di richiedere in modo agevole il rilascio dei titoli di espatrio, per contrastare il momento di particolare congestione dovuto sia alla ripresa dei viaggi post pandemia sia all’uscita della Gran Bretagna dall’Ue. Anche in questa circostanza ‘l’autorità si esercita servendo’ – aggiunge Cesare Capocasa ripetendo il suo ‘mantra’ – dunque, da parte della polizia di Stato si assicura la massima operatività ed efficienza, affinché i rilasci dei titoli avvengano in tempi brevi ed utili alle partenze".

Sara Ferreri