Passaporti rapidi, nuove aperture

Fare il passaporto sarà più agevole. Il questore ha disposto l’apertura straordinaria dello sportello passaporti della questura, a partire da ieri e anche per il 2 giugno, allo scopo di assicurare il rilascio del titolo a circa 80 studenti di licei ed istituti scolastici di Ancona che devono recarsi all’estero. Approfittando del giorno festivo e della scuola chiusa, ieri mattina un primo gruppo di circa 40 studenti, accompagnato dai genitori, si è presentato allo sportello passaporti della questura per l’acquisizione della pratica. Il 2 giugno il servizio verrà replicato. Queste le aperture in vigore per lo sportello in questione: lunedì mattina (9 -13) con prenotazione tramite agenda on line; martedì mattina (9 -13) con prenotazione tramite agenda on line; mercoledì mattina (9-13) e pomeriggio (14-17) con prenotazione tramite agenda on line; giovedì apertura straordinaria mattina (9-13) con accesso libero senza prenotazione in agenda; venerdì mattina (9-13) con prenotazione tramite agenda on line; sabato solo ritiro dei passaporti (9-12). I Commissariati di polizia della provincia (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano) effettueranno altri open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date: 13 maggio e 27 maggio.