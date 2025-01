Passaporti, rilascio sempre più rapido in questura

La Polizia di Stato della Questura di Ancona continua con il trend positivo nell’attività di rilascio dei passaporti, il tempo di attesa per la prenotazione tramite agenda online è di un solo giorno, grazie all’apertura degli sportelli che per imput del Questore di Ancona viene assicurata dal lunedì al venerdì di ogni settimana. A tutt’oggi sono continue le domande di rilascio dei titoli di viaggio, basti pensare che nelle prime due settimane del 2025 appena trascorse, ne sono stati rilasciati 353 dalla sola Questura. É giusto ricordare che in tutto l’anno 2024 sono stati rilasciati 28mila passaporti, dei quali 14mila dalla Questura e il rimanente da parte dei quattro Uffici periferici di Polizia distaccati in tutta la Provincia. Con alcune azioni strategiche é stato possibile soddisfare anche in tempi molto brevi tutte le istanze inoltrate. Particolare attenzione é stata riservata a quelle con motivazioni di rilascio urgente. Inoltre, il Questore, al fine di rispondere alle esigenze impellenti relative al rilascio del passaporto per motivi di lavoro, ha provveduto a siglare diverse convenzioni con Associazioni di categoria di lavoratori. Attualmente i tempi di rilascio del titolo di viaggio sono di dieci giorni. La questura ricorda che l’agenda online è la prima ma non la sola opzione di scelta per il cittadino che può ottenere un appuntamento tramite Spid o CIE., registrandosi all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it, alla voce "accesso per il cittadino").