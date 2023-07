Passeggiata al Passetto

Una "Passeggiata tra Terra e Mare". A organizzarla è Europa Verde, il partito politico che ha preso parte alle recenti elezioni comunali con il proprio candidato sindaco Roberto Rubegni. Un’iniziativa, quella in programma oggi, che punta a far scoprire la biodiversità della Falesia del Passetto. L’appuntamento è alle 18,45 alla pineta del Passetto per poi scendere attraverso lo stradello panoramico fino alla spiaggia. A introdurre la serata Lanfranco Giacchetti e Caterina Di Bitonto, portavoce dei Verdi, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti e del presidente del Parco del Conero Riccardo Picciafuoco. La passeggiata sarà conclusa da un aperitivo al tramonto.